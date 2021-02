Mattino | Gattuso si aspettava che in questi giorni arrivasse il rinnovo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 febbraio 2021) “La delusione raccontata danon è neppure legata agli «schiaffi che prende ogni giorno». Nasce da altro: siche inil contratto. Che era stato definito in ogni dettaglio, formalizzato e completato il 12 gennaio”. Lo scrive Il. Il 31 ottobre il tecnico e il presidente si sono stretti la mano per un accordo fino al 2023. “Ecco,da quel pomeriggio si è sentito allenatore del Napoli ancora per altri due anni”. I dubbi di De Laurentiis, “secondo, sarebbero emersi nitidamente (almeno ai suoi occhi) solamente inultimi, a partire dalla sera della sconfitta con il Verona. Perché prima di quel ko, Rino non aveva sospettato di nulla. In ogni caso, ...