Mattarella cita Segni e spiega così il suo 'no' a un mandato bis (Di martedì 2 febbraio 2021) La rielezione al Quirinale non è tra i progetti che Sergio Mattarella coltiva per il suo futuro. E nemmeno per il futuro del Paese. Il Presidente della Repubblica ha ricordato Antonio Segni, a 130 anni dalla nascita, citando tra le altre cose un inascoltato messaggio alle Camere in cui si suggeriva di introdurre la ineleggibilità immediata al Quirinale, perché la possibilità di un bis ha tra i contrappesi quello non molto funzionale del cosiddetto semestre bianco. Come sempre ha fatto in queste occasioni con tutti i suoi predecessori, Mattarella ha scelto e sottolineato gli aspetti chiave dei settennati passati, per far comprendere che l’istituzione più alta della Repubblica oltre alla Costituzione scritta si poggia su una ‘Costituzione materiale’ che nessun presidente ha modificato nelle sue ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) La rielezione al Quirinale non è tra i progetti che Sergiocoltiva per il suo futuro. E nemmeno per il futuro del Paese. Il Presidente della Repubblica ha ricordato Antonio, a 130 anni dalla nasndo tra le altre cose un inascoltato messaggio alle Camere in cui si suggeriva di introdurre la ineleggibilità immediata al Quirinale, perché la possibilità di un bis ha tra i contrappesi quello non molto funzionale del cosiddetto semestre bianco. Come sempre ha fatto in queste occasioni con tutti i suoi predecessori,ha scelto e sottolineato gli aspetti chiave dei settennati passati, per far comprendere che l’istituzione più alta della Repubblica oltre alla Costituzione scritta si poggia su una ‘Costituzione materiale’ che nessun presidente ha modificato nelle sue ...

