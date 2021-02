DiMarzio : #Ligue1, Olympique Marsiglia | Divergenze con la società per il mercato: Villas-Boas si dimette - cn1926it : Clamoroso al #Marsiglia, #VillasBoas si dimette: ecco il motivo! #Milik #OM - Eurosport_IT : Che succede a Marsiglia? Villas Boas avrebbe dovuto solo presentare il match contro il Lens... invece si è dimesso!… - sportli26181512 : #Marsiglia, Villas Boas shock: 'Me ne vado, è un incubo': Il tecnico portoghese ha annunciato in diretta le sue dim… - CorriereQ : Caos Marsiglia, Villas Boas si dimette in diretta! -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Villas

AndréBoas ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore del. Con un colpo di teatro, il portoghese ha stupito stampa e tifosi sganciando la notizia bomba durante l'abitudinale ...Non c'è pace per il. Dopo l'assalto di sabato al centro di allenamento da parte degli ultrà, arriva la richiesta di dimissioni dell'allenatore André- Boas. Lo Special 2 però non vuole andarsene per il ...La notizia scuote il calciomercato. L'allenatore ha presentato le dimissioni, attenzione al nome di Maurizio Sarri per sostituirlo ...Ore difficilissime in casa Marsiglia. L'allenatore Villas-Boas ha presentato al club le proprie dimissioni come annunciato in conferenza stampa: «Avevo esplicitamente detto no ...