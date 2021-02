L’ultima serenata

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 febbraio 2021) La vita di Stefano Bozzini, l’uomo che ha fatto il giro del mondo per lasuonata sotto la finestra dell’ospedale dove la moglie era ricoverata, è un lungo spartito pieno di suoni. Nell’infanzia se ne leggono due: quello degli animali nella stalla e quello della fisarmonica del venditore che ogni settimana arriva nel borgo dei genitori. «Sono nato in una famiglia di contadini il 25 dicembre 1939», racconta, «mio padre riuscì a farsi dare due giorni di congedo e tornò a casa per Natale. Poiché doveva partire subito dopo, mi battezzarono il giorno di Santo Stefano e di conseguenza mi diedero il nome del santo». La nascita arrivò fortunata: era il quarto figlio e questo dava diritto di esonero al padre, che infatti non partì mai in guerra. Stefano non ha ricordi di guerra ma ha ben in mente il profumo del fieno e il rumore degli animali che aveva il compito di ...