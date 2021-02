Lotteria degli scontrini | ma voi ci avete capito qualcosa?

Leggi su chenews

(Di martedì 2 febbraio 2021) E’ partita la, ma quanto ne sappiamo davvero, e quanto, questa, può realmente rappresentare un vantaggio. Lotterie(Facebook)Il gioco a premi, legato all’estrazione dello scontrino vincente era nei programmi del Governo da anni, quattro per la precisione, ora si parte, finalmente, con un po’di ritardo ma si parte. In cosa consiste il gioco? Basta pagare, in qualsiasi negozio abilitato, e qualsiasi prodotto abilitato (occhio perchè non tutti gli acquisti possono portare alla fatidica estrazione) con carta di credito, banca, servizi on line e quant’altro, basta insomma che non si paghi in contanti. Il negoziante di turno certifica l’acquisto associando il codice ricevuto dal cliente in fase di registrazione al programma, associandolo all’acquisto ed il gioco è fatto. ...