Lazio, un Mussolini in prima squadra. La mamma Alessandra: “Non vuole intromissioni” (Di martedì 2 febbraio 2021) Romano Floriani Mussolini, sulla distinta il giovane calciatore della Lazio ha voluto mettere entrambi i cognomi, quelli di mamma e papà. È discendente diretto del Duce, suo bisnonno, e figlio di Alessandra. Il cognome pesante non lo spaventa perché pensa solo al calcio, per questo è riuscito a scalare in fretta le gerarchie. Terzino, bravo anche da centrale difensivo, si è fatto tutta la trafila nelle giovanili prima di arrivare in primavera. Su Instagram, dove al momento ha poco più di duemila followers, ha solo il cognome Floriani, ma quando gioca è anche Mussolini. mamma Alessandra ci teine a precisare però che vuole rimanere fuori dalla sua carriera. “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) Romano Floriani, sulla distinta il giovane calciatore dellaha voluto mettere entrambi i cognomi, quelli die papà. È discendente diretto del Duce, suo bisnonno, e figlio di. Il cognome pesante non lo spaventa perché pensa solo al calcio, per questo è riuscito a scalare in fretta le gerarchie. Terzino, bravo anche da centrale difensivo, si è fatto tutta la trafila nelle giovanilidi arrivare invera. Su Instagram, dove al momento ha poco più di duemila followers, ha solo il cognome Floriani, ma quando gioca è ancheci teine a precisare però cherimanere fuori dalla sua carriera. “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un ...

