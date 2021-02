Il ruolo di Mandzukic | è davvero un vice Ibra?

IMilanista96 : @scar15385 Rebic è scarso, per fare uno stop deve essere al massimo della forma. Leao Ala sinistra. E spero di non… - MilanPress_it : Il nostro approfondimento ???? - aoogiusee : @Ward1mu5 @SciabolataFFP Non bisogna soltanto vedere cosa compri, ma perché lo compri. La Roma ha preso un giocator… - gabripuggioni28 : @Marco562017 Mandzukic è stato preso per fare il vice di Ibra. A noi serviva un vice Morata e non abbiamo preso ne… - contefiele : @AntoVitiello 8. Difficilissimo prendere un centrale capace subito di inserirsi in un ruolo così delicato. Mandzuki… -

Ultime Notizie dalla rete : ruolo Mandzukic

... visto che Palacio fisicamente non regge i 90 minuti, che Barrow non brilla in quele che ... Milan: voto 7,5 Mario, Fikayo Tomori e Soualiho Meïté. Un colpo per reparto. Tre innesti ...... ex Capitano dell'Inter, ha parlato della situazione attuale del Milan, elogiando il lavoro di Stefano Pioli e anche l'acquisto di Mario, arrivato per coprire ildi Vice - Ibrahimovic.Il nuovo numero 9 rossonero è, per vari motivi, il colpo più sensazionale del mercato invernale in Serie A: per esperienza, carisma, e personalità sicuramente. Per altrettante ragioni, però, la sua po ...Blog Calciomercato.com: Il Milan con 3 operazione in entra Meite, Tomori, Mandzukic ha rinforzato la rosa, Tomori ha già avuto un ottimo impatto e si è fatto ...