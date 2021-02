Il Pd stordito, ma con Draghi. Arriva il no di Meloni e Salvini (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una posizione così dura nella maggioranza non se l’aspettava nessuno, e probabilmente neppure nell’opposizione. Il discorso di Mattarella mette con le spalle al muro il partito delle elezioni anticipate. Dunque non solo l’opposizione, che nel reclamare le urne in fondo ha sin qui fatto solo la sua parte, ma soprattutto la maggioranza che si preparava a insistere sulla richiesta di elezioni come unica alternativa al Conte ter. Quella strada, ha spiegato il capo dello Stato, porta dritti nel precipizio. A … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una posizione così dura nella maggioranza non se l’aspettava nessuno, e probabilmente neppure nell’opposizione. Il discorso di Mattarella mette con le spalle al muro il partito delle elezioni anticipate. Dunque non solo l’opposizione, che nel reclamare le urne in fondo ha sin qui fatto solo la sua parte, ma soprattutto la maggioranza che si preparava a insistere sulla richiesta di elezioni come unica alternativa al Conte ter. Quella strada, ha spiegato il capo dello Stato, porta dritti nel precipizio. A … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

