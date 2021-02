Il guaio italiano non è la disputa Renzi-Conte ma come tutelare la sovranità (vedi Macron) (Di martedì 2 febbraio 2021) Sul piano politico, il ballerino Renzi continua con la sua danza e considera la crisi di governo una specie di partita di calcio che egli starebbe per vincere. In questi termini egli dimostra di aver creato uno scompiglio politico e di aver gettato l’Italia in una situazione drammatica, in un momento difficilissimo sul piano sanitario ed economico, senza una reale giustificazione. Il guaio maggiore sta nel fatto che sia i promotori di un governo politico, sia i promotori di un governo istituzionale ad alto profilo, sono tutti dei convinti neoliberisti e non hanno mai dimostrato di aver capito che le micidiali privatizzazioni da loro patrocinate costituiscono il danno maggiore per la nostra Italia. Basti pensare che Renzi, durante il suo governo, ha abolito il Jobs Act, ha regalato agli stranieri tutto il petrolio sottostante al nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Sul piano politico, il ballerinocontinua con la sua danza e considera la crisi di governo una specie di partita di calcio che egli starebbe per vincere. In questi termini egli dimostra di aver creato uno scompiglio politico e di aver gettato l’Italia in una situazione drammatica, in un momento difficilissimo sul piano sanitario ed economico, senza una reale giustificazione. Ilmaggiore sta nel fatto che sia i promotori di un governo politico, sia i promotori di un governo istituzionale ad alto profilo, sono tutti dei convinti neoliberisti e non hanno mai dimostrato di aver capito che le micidiali privatizzazioni da loro patrocinate costituiscono il danno maggiore per la nostra Italia. Basti pensare che, durante il suo governo, ha abolito il Jobs Act, ha regalato agli stranieri tutto il petrolio sottostante al nostro ...

Il guaio italiano non è la disputa Renzi-Conte ma come tutelare la sovranità (vedi Macron)

