Il golpe birmano e la regressione della democrazia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri una premio Nobel per la Pace è stata arrestata da militari golpisti, nello stesso giorno in cui doveva insediarsi a Yangon il Parlamento eletto democraticamente lo scorso novembre. Nel mondo sotto pandemia ha fatto “notizia”, ma fino a un certo punto. In parte per la perdita di credito del paese con la vicenda dei rohingya, voluta e gestita dai militari che poi mandarono la Nobel a metterci la faccia a nome del paese davanti alla Corte Internazionale dell’Aia. In quell’occasione Aung San Suu Kyi disse “non si può escludere che ci sia stata una risposta sproporzionata da parte dei membri dell’esercito e che ci siano state in alcuni casi violazioni del diritto internazionale umanitario» aggiungendo che quella birmana era una“fragile e ancora non totalmente piena”. Era in realtà il discorso di un ostaggio, di una leader politica sotto tutela da parte di ...