Il ' 68 di Nones | ' L' oro | le sfide al treno e Re Gustavo'

Francoriscrive la storia il 7 febbraio 1968, Olimpiade di Grenoble. Fino ad allora nessuno ... Poi dalla Val di Fiemme arriva un ventisettenne alto 167 centimetri: strappa la medaglia d'ai ..., cominciò tutto con quell'? 'Da quel momento nacque lo sci di fondo italiano. Sì, si può dire che la mia vittoria fu un po' come la caduta di un muro e non fu una vittoria arrivata per caso'.CASTELLO DI FIEMME. Per festeggiare i 70 anni di Franco Nones, al suo paese, Castello di Fiemme, organizzarono addirittura una sfilata in carrozza. In occasione degli 80, che compie oggi, il Covid-19 ...ROMA. Per festeggiare i 70 anni di Franco Nones, al suo paese, Castello di Fiemme, organizzarono addirittura una sfilata in carrozza. In occasione degli 80, che compie oggi il Covid-19 mette un freno.