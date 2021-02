sportli26181512 : Ibra il collezionista: mancano due 'figurine' nel suo album dei gol: Ibra il collezionista: mancano due 'figurine'… - Gazzetta_it : #Ibra il collezionista: al suo album dei gol mancano due 'figurine' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra collezionista

La Gazzetta dello Sport

Mai visto perché mai successo: in nove anni di Serie A,non le ha ancora incrociate. Lo farà in meno di una settimana, una dopo l'altra, e proverà a marchiare anche loro alla solita maniera, ...View on Instagram Pare cheabbia anche deciso di vendere la grande casa sul lungomare di ... mentre il campione brasiliano Neymar, altro grandedi orologi di altissimo valore, si è ...Da oggi si può acquistare la moneta da 5 euro per celebrare la Nutella: costa 45 euro, è di argento e ha una tiratura di soli 30mila pezzi. I collezionisti sono già alla ricerca della moneta Nutella e ...