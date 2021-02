Harry vince in tribunale contro i tabloid che lo avevano diffamato

(Di martedì 2 febbraio 2021) Harry ha vinto la sua prima battaglia contro i tabloid, e non è cosa da poco in un Paese dove i giornali scandalistici hanno sempre giocato un ruolo centrale nella vita della famiglia reale, nel bene e nel male.

A quasi quattro mesi dalla pubblicazione di due articoli diffamatori, il duca di Sussex vince la sua battaglia legale, ottenendo pubbliche scuse e un risarcimento definito «sostanziale». La cifra sarà ...