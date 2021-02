**Governo: Salvini, 'si metteranno d'accordo, con qualche ministro in più o meno'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Penso che alla fine si metteranno d'accordo, con qualche ministero in più o in meno, con tutti che andranno in tv a dire di aver vinto, con qualche virgola in più, e gli italiani hanno perso mesi". Lo dice Matteo Salvini, a SkyStart, facendo così la sua previsione sull'esito della crisi di governo. "Noi - assicura - continueremo a fare il nostro lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Penso che alla fine sid', conministero in più o in, con tutti che andranno in tv a dire di aver vinto, convirgola in più, e gli italiani hanno perso mesi". Lo dice Matteo, a SkyStart, facendo così la sua previsione sull'esito della crisi di governo. "Noi - assicura - continueremo a fare il nostro lavoro".

