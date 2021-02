Governo Conte appeso a un filo. Mes, lavoro, ministri: l’intesa tra i partiti è lontana (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tempo sta per scadere. Oggi, martedì 2 febbraio, il presidente della Camera Roberto Fico si recherà al Quirinale per riferire al capo dello Stato l’esito della consultazioni che ha tenuto negli scorsi giorni. Dopo l’ultimo tavolo di confronto tra le forze della maggioranza uscente, previsto dalle 9 alle 13 di oggi, nel pomeriggio la terza carica dello Stato si recherà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiarire se ci sono le condizioni per formare un nuovo Governo politico guidato da Giuseppe Conte o da un altro esponente indicato dai partiti (qui le ultime notizie sulla crisi). Ma l’esito del mandato esplorativo di Fico appare ancora incerto. Ieri dal confronto sono emerse numerose divergenze, che riguardano sia i nomi sia i punti del programma. La bozza d’accordo non c’è ancora, né è detto che si trovi qualcuno ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tempo sta per scadere. Oggi, martedì 2 febbraio, il presidente della Camera Roberto Fico si recherà al Quirinale per riferire al capo dello Stato l’esito della consultazioni che ha tenuto negli scorsi giorni. Dopo l’ultimo tavolo di confronto tra le forze della maggioranza uscente, previsto dalle 9 alle 13 di oggi, nel pomeriggio la terza carica dello Stato si recherà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiarire se ci sono le condizioni per formare un nuovopolitico guidato da Giuseppeo da un altro esponente indicato dai(qui le ultime notizie sulla crisi). Ma l’esito del mandato esplorativo di Fico appare ancora incerto. Ieri dal confronto sono emerse numerose divergenze, che riguardano sia i nomi sia i punti del programma. La bozza d’accordo non c’è ancora, né è detto che si trovi qualcuno ...

