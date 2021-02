Giulia De Lellis dice la sua su Walter Zenga (e non è molto dolce) (Di martedì 2 febbraio 2021) Giulia De Lellis è una grande appassionata del Grande Fratello Vip ed anche questa settimana è tornata a commentarlo sui social. Questa volta l’ex gieffina non ha criticato Alfonso Signorini (come invece fatto nel corso della scorsa puntata), ma Walter Zenga reo di non aver fatto una bella figura durante l’incontro con il figlio Andrea. “Tenerezza infinita di questo ragazzo che mi fa non avete idea… Suo padre era meglio che se ne stava a Dubai non faceva neanche la faticaccia, visto la figura che ha fatto. Perché niente e nessuno giustifica l’assenza di un genitore in quel modo. Ovviamente nelle dinamiche familiari e personali uno non dovrebbe mai entrare. Mi permetto però di fare questa battuta perché non stiamo parlando di una persona che se ne è andata con dei problemi importanti e quindi è stato costretto ad ... Leggi su biccy (Di martedì 2 febbraio 2021)Deè una grande appassionata del Grande Fratello Vip ed anche questa settimana è tornata a commentarlo sui social. Questa volta l’ex gieffina non ha criticato Alfonso Signorini (come invece fatto nel corso della scorsa puntata), mareo di non aver fatto una bella figura durante l’incontro con il figlio Andrea. “Tenerezza infinita di questo ragazzo che mi fa non avete idea… Suo padre era meglio che se ne stava a Dubai non faceva neanche la faticaccia, visto la figura che ha fatto. Perché niente e nessuno giustifica l’assenza di un genitore in quel modo. Ovviamente nelle dinamiche familiari e personali uno non dovrebbe mai entrare. Mi permetto però di fare questa battuta perché non stiamo parlando di una persona che se ne è andata con dei problemi importanti e quindi è stato costretto ad ...

