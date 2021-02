GFVIP 5, tra proposte di matrimonio e ‘’amori’’ che nascono (Di martedì 2 febbraio 2021) Un GFVIP 5 pieno di amore e di romanticismo. Dal ‘’mi sto innamorando’’ della Salemi, alla proposta di matrimonio per Carlotta, passando per l’amicizia speciale delle Rosmello Febbraio è per antonomasia il mese dell’amore e San Valentino, quest’anno, ha deciso di arrivare prima al GFVIP 5. La puntata ha regalato, oltre le solite dinamiche, tante emozioni e tanto romanticismo. Tra coppie che si consolidano, coppie che nascono e coppie che convolano a nozze, vediamo cosa è successo. Moglie e buoi dei paesi tuoi I Prelemi, se continuano così, potrebbero uscire come una coppia già sposata o con almeno la proposta fatta. Pierpaolo, dopo esser passato da una cotta per Elisabetta Gregoraci alla sua Giulietta Salemi nel giro di 15 giorni e, dopo aver dovuto presentare sua madre e suo fratello alla nuova fiamma, oggi ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Un5 pieno di amore e di romanticismo. Dal ‘’mi sto innamorando’’ della Salemi, alla proposta diper Carlotta, passando per l’amicizia speciale delle Rosmello Febbraio è per antonomasia il mese dell’amore e San Valentino, quest’anno, ha deciso di arrivare prima al5. La puntata ha regalato, oltre le solite dinamiche, tante emozioni e tanto romanticismo. Tra coppie che si consolidano, coppie chee coppie che convolano a nozze, vediamo cosa è successo. Moglie e buoi dei paesi tuoi I Prelemi, se continuano così, potrebbero uscire come una coppia già sposata o con almeno la proposta fatta. Pierpaolo, dopo esser passato da una cotta per Elisabetta Gregoraci alla sua Giulietta Salemi nel giro di 15 giorni e, dopo aver dovuto presentare sua madre e suo fratello alla nuova fiamma, oggi ...

