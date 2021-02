Game Stop | esempio di trading che finisce in bolla finanziaria

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 2 febbraio 2021) Come in un sogno sembrava davvero che i piccoli organizzati potessero prendersi gioco dei colossi della finanza. Il caso dellegato alle azioni diha invaso le cronache mondiali, andando ben oltre la mera stampa economica, per gli indubbi suoi sviluppi anche sul piano sociale. Si tratta delle sorprendenti quotazioni raggiunte in brevissimo tempo da una catena di negozi di videoamericana (Texas) presente in svariati Paesi. Un settore che dovrebbe essere in ginocchio a seguito della pandemia e del boom delle vendite on line e che invece ha sorpreso tutti con una crescita esponenziale delle sue valutazioni in borsa. Una corsa inarrestabile che ha portato le quotazioni a salire del 400% in una sola settimana e la corsa non si è arrestata fino a fine gennaio quando ha superato i 400 dollari. Un ...