Elisabetta Gregoraci e lo scambio con Signorini di convenevoli “eleganti” (Di martedì 2 febbraio 2021) Elisabetta è sempre protagonista delle puntate: Signorini non dimentica i “Gregorelli” Il conduttore non riesce a dimenticare il blocco dei “Gregorelli”, così Elisabetta Gregoraci diventa la protagonista di ogni puntata in cui si parla della coppia “Prelemi“, cioè di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E’ successo anche ieri durante la diretta. Ma dopo le parole di Giulia Salemi, Alfonso Signorini smorza l’atmosfera e inizia a fare delle battute a Gregoraci. Ma facciamo un passo indietro. Alfonso Signorini mostra a Giulia Salemi le clip di venerdì scorso, quando Pierpaolo si è aggiudicato il secondo posto di finalista e lui gli ha fatto incontrare Elisabetta Gregoraci in studio. Durante la conversazione tra i due, è scappato anche il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021)è sempre protagonista delle puntate:non dimentica i “Gregorelli” Il conduttore non riesce a dimenticare il blocco dei “Gregorelli”, cosìdiventa la protagonista di ogni puntata in cui si parla della coppia “Prelemi“, cioè di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E’ successo anche ieri durante la diretta. Ma dopo le parole di Giulia Salemi, Alfonsosmorza l’atmosfera e inizia a fare delle battute a. Ma facciamo un passo indietro. Alfonsomostra a Giulia Salemi le clip di venerdì scorso, quando Pierpaolo si è aggiudicato il secondo posto di finalista e lui gli ha fatto incontrarein studio. Durante la conversazione tra i due, è scappato anche il ...

