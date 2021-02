Dustin Diamond | è morto Screetch di «Bayside School»

(Di martedì 2 febbraio 2021) Addio a, che per i fan disarà per sempre. La notizia della morte dell'attore è stato quasi un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i Millennials che da bambini guardavano il telefilm con Mark-Paul Gosselaar (Zach), Tiffani-Amber Thiessen (Kelly), Elizabeth Berkley (Jessey), Mario Lopez (Slater), Lark Voorhies (Lisa), Dennis Haskins (il preside Belding). Nel cast della serie tv ambientata nel liceoHigh di Pacific Palisades (un distretto di Los Angeles),interpretava, il personaggio un po' nerd cui era impossibile non voler bene. L'attore èa 44 anni per un tumore ai polmoni. Solo poche settimane fa, lo scorso 13 gennaio, ...

Consigliato per te - Ci lascia all'età di 44 anni, star della serie televisiva anni '90 'Bayside School'. L'attore combatteva contro un cancro ai polmoni Mondo della televisione in lutto per la scomparsa di. L'attore è ...Per oltre dieci anni il volto dell'ingenuo e impacciato Screech nella serie per ragazzi degli anni '90 Bayside School ,è morto ieri all'età di 44 anni dopo una breve battaglia con un cancro ai polmoni. Solo tre settimane fa,era stato ricoverato in un ospedale della Florida in seguito alla ...In monti si ricorderanno di lui nei panni di Screech nella nelle tredici edizioni diDiamond ha perso la sua battaglia contro un cancro che gli era stato diagnosticato solamente quattro settimane fa. È ...L'attore comico famoso come Screetch di «Bayside School» è morto a 44 anni per un tumore ai polmoni, scoperto tre settimane fa già in fase terminale ...