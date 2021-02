Diffidati Inter-Juventus: i bianconeri a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per il primo atto della semifinale di Coppa Italia che vede Inter e Juventus di fronte a San Siro. Alle 20:45 di martedì 2 febbraio andrà in scena l’andata di questo doppio appuntamento che mette in palio la finale contro una tra Napoli e Atalanta. Un derby d’Italia non solo d’alta classifica, come quello che ha visto sorridere i nerazzurri poche settimane fa in campionato. Ma anche valido per il pass per la finale. Ma quali sono i calciatori Diffidati tra le fila della Juventus? Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot. Quattro big. Occhi puntati quindi sui cartellini gialli. Un’ammonizione può essere pesantissima. Diffidati Inter Diffidati Juventus: Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per il primo attodi Coppa Italia che vededi fronte a San Siro. Alle 20:45 di martedì 2 febbraio andrà in scena l’andata di questo doppio appuntamento che mette in palio la finale contro una tra Napoli e Atalanta. Un derby d’Italia non solo d’alta classifica, come quello che ha visto sorridere i nerazzurri poche settimane fa in campionato. Ma anche valido per il pass per la finale. Ma quali sono i calciatoritra le fila? Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot. Quattro big. Occhi puntati quindi sui cartellini gialli. Un’ammonizione può essere pesantissima.: Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, ...

