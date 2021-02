Daydreamer | anticipazioni | Can fa la proposta di matrimonio a Sanem davanti a tutti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 febbraio 2021): ecco cosa vedremo presto nella soap turca.racconta a Leyla che si sposerà con Can, mentre la sorella le fa sapere che lei ed Osman si sono lasciati Dopo la disastrosa cena organizzata da Huma per umiliaree la sua famiglia e il commovente incontro tra la ragazza e il fidanzato alla scogliera con la promessa di sposarsi al più presto e di parlare la sera stessa con le rispettive madri, l’Aydin rincasa piano piano per non farsi scoprire. Tuttavia viene sorpresa da Leyla, che l’aspettava agitatissima e la informa che Mevkibe è andata a dormire dopo aver preso un sedativo.racconta quindi alla sorella ciò che lei e Can hanno deciso di fare. Leyla l’abbraccia felicissima, poi però le racconta di essersi lasciata con Osman. Entrambe decidono allora di far sapere ...