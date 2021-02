Crisi di governo, Mattarella: “No elezioni. Governo di alto profilo”. Convocato Mario Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni del presidente Mattarella dopo la conclusione del mandato esplorativo di Fico. ROMA – Le decisioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la conclusione del mandato esplorativo di Roberto Fico. L’incontro tra il Capo dello Stato e l’inquilino di Montecitorio è durato poco più di mezz’ora. Il presidente della Camera ha comunicato l’esito negativo delle consultazioni. Ora la palla passa ancora una volta al Capo dello Stato. Le dichiarazioni del presidente Mattarella Il presidente Mattarella subito dopo l’incontro con Fico ha rilasciato delle breve dichiarazioni: “Ringrazio il presidente Fico per aver completato il suo mandato esplorativo. Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di Governo a base politica era quella ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni del presidentedopo la conclusione del mandato esplorativo di Fico. ROMA – Le decisioni del presidente della Repubblica, Sergio, dopo la conclusione del mandato esplorativo di Roberto Fico. L’incontro tra il Capo dello Stato e l’inquilino di Montecitorio è durato poco più di mezz’ora. Il presidente della Camera ha comunicato l’esito negativo delle consultazioni. Ora la palla passa ancora una volta al Capo dello Stato. Le dichiarazioni del presidenteIl presidentesubito dopo l’incontro con Fico ha rilasciato delle breve dichiarazioni: “Ringrazio il presidente Fico per aver completato il suo mandato esplorativo. Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità dia base politica era quella ...

