Covid-19 | la dieta a base di omega 3 e 6 per combattere il virus

(Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo un recente studio, unaricca di-3 e-6 sarebbe in grado di ridurre significativamente l’incidenza del-19 Unaricca di-3 e-6 sarebbe in grado di ridurre significativamente l’impatto del SARS-CoV-2 nell’essere umano. È quanto emerso da un recente studio condotto dai ricercatori dell’Universidad La Salle in Messico. La ricerca (qui il testo completo) è partita dall’analisi di alcuni dati statistici che mettono in relazione ladi una determinata popolazione e la mortalità dovuta al-19. Secondo questi dati, le popolazioni che apportano all’interno del proprio regime dietetico un elevato tasso di-3 e 6 (come Corea del Sud e Giappone), con l’assunzione di ...

la Repubblica

Gli autori dello studio hanno quindi analizzato il tasso di mortalità per- 19 nei Paesi in cui gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) sono più presenti nella, come Giappone, Corea del Sud, ...Gli alimenti ricchi di Omega 3 e 6 avrebbero un'azione in grado di sbarrare l'ingresso nelle cellule del coronavirus e lenire la risposta infiammatoria?