Cosa può uscire dal cilindro di Fico (Di martedì 2 febbraio 2021) Stasera potrebbe essere l’ora decisiva. A Montecitorio sono ripresi da un’ora i lavori del tavolo sul programma nel Salone della Lupa che vede Roberto Fico cercare di portare avanti la trattativa per un nuovo governo. Al Quirinale aspettano il presidente della Camera per stasera. Non c’è più molto tempo ma nessuno ancora scopre le carte. Intanto l’Itali e aspetta risposte all’altezza. Cosa succede oggi? I lavori termineranno alle 13. Per allora Fico riferirà a Mattarella. Non si esclude alcuna ipotesi. Il presidente della Camera potrebbe chiedere una breve proroga, che non dovrebbe protrarsi oltre la giornata, per cercare di trovare una sintesi. La trattativa tra i partiti va avanti incessantemente. Solo nel caso emergesse chiaramente che non ci sono le condizioni per un’intesa Fico spiegherebbe al Capo dello Stato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Stasera potrebbe essere l’ora decisiva. A Montecitorio sono ripresi da un’ora i lavori del tavolo sul programma nel Salone della Lupa che vede Robertocercare di portare avanti la trattativa per un nuovo governo. Al Quirinale aspettano il presidente della Camera per stasera. Non c’è più molto tempo ma nessuno ancora scopre le carte. Intanto l’Itali e aspetta risposte all’altezza.succede oggi? I lavori termineranno alle 13. Per allorariferirà a Mattarella. Non si esclude alcuna ipotesi. Il presidente della Camera potrebbe chiedere una breve proroga, che non dovrebbe protrarsi oltre la giornata, per cercare di trovare una sintesi. La trattativa tra i partiti va avanti incessantemente. Solo nel caso emergesse chiaramente che non ci sono le condizioni per un’intesaspiegherebbe al Capo dello Stato ...

brandobenifei : Se la polizia croata ha trattato così noi europarlamentari, figuriamoci cosa può accadere ai migranti al check poin… - fattoquotidiano : LA MAPPA DEI COLORI Da oggi quasi tutta Italia è in zona gialla: cosa si può fare (e cosa no) [?… - NicolaPorro : Ma, secondo voi, in un Paese normale può succedere una cosa del genere? Leggete cosa ha detto il giudice che deve d… - 107DELPIERISTA : @bruttapas Sarri con lobotka politano demme senza terzini senza un Jorginho uno come Hamsik cosa può fare ?il probl… - JackTenaglia : @WebPoste Ho un Libretto Smart che uso da anni per ricaricare una Postepay tramite l'app BancoPosta però adesso è d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

... cosa sono e cosa può cambiare per chi viaggia A Firenze, il Giardino di Boboli e le sue meraviglie Il paesaggio da fiaba dove è stato ambientato il reality 'La caserma' Viaggiare nel 2021: quali ...

Arianna David Vs Emanuela Tittocchia/ 'Critica Walter Zenga? Non sei genitore, io sì'

Arianna David contro Emanuela Tittocchia sulle critiche a Walter Zenga A quel punto l'attrice continua a ribadire che lei parla da figlia ed è la stessa cosa. Un padre non può comportarsi in questo ...

Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it ...sono ecambiare per chi viaggia A Firenze, il Giardino di Boboli e le sue meraviglie Il paesaggio da fiaba dove è stato ambientato il reality 'La caserma' Viaggiare nel 2021: quali ...Arianna David contro Emanuela Tittocchia sulle critiche a Walter Zenga A quel punto l'attrice continua a ribadire che lei parla da figlia ed è la stessa. Un padre noncomportarsi in questo ...