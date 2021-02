Contagi sotto quota 8mila. Via ai test per le varianti (Di martedì 2 febbraio 2021) Redazione Numero di casi mai così basso da ottobre. L'Iss: letalità al 2,4%, dal 6,6 della prima ondata La notizia sembra buona: i 7.925 nuovi casi di Covid-19 registrati ieri sono il dato più basso degli ultimi tre mesi e mezzo. Meglio si era fatto soltanto il 14 ottobre con 7.332. Ma quando si confrontano i tamponi positivi con quelli effettuati, che sono pochi a causa del rallentamento domenicale (appena 75.751, noi continuiamo a contare soltanto quelli molecolari), il tasso positività risale oltre il 10 per cento (10,46) come mai era successo nelle ultime due settimane e con il dato peggiore dal 10,74 per cento del 14 gennaio. Insomma, dati in chiaroscuro, a cui fanno coro una nuova rusalita del numero di morti (329 contro i 237 di domenica) e un peggioramento della situazione negli ospedali, con 22.512 ricoverati (+201), che sono la somma dei 20.260 nei reprati ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Redazione Numero di casi mai così basso da ottobre. L'Iss: letalità al 2,4%, dal 6,6 della prima ondata La notizia sembra buona: i 7.925 nuovi casi di Covid-19 registrati ieri sono il dato più basso degli ultimi tre mesi e mezzo. Meglio si era fatto soltanto il 14 ottobre con 7.332. Ma quando si confrontano i tamponi positivi con quelli effettuati, che sono pochi a causa del rallentamento domenicale (appena 75.751, noi continuiamo a contare soltanto quelli molecolari), il tasso positività risale oltre il 10 per cento (10,46) come mai era successo nelle ultime due settimane e con il dato peggiore dal 10,74 per cento del 14 gennaio. Insomma, dati in chiaroscuro, a cui fanno coro una nuova rusalita del numero di morti (329 contro i 237 di domenica) e un peggioramento della situazione negli ospedali, con 22.512 ricoverati (+201), che sono la somma dei 20.260 nei reprati ...

infoitinterno : Covid in Lombardia, aumentano i contagi: scuole sotto la lente - PaoloLuraschi : prosecuzione elevati rilievi diffusione contagi÷lento processo vaccinazioni ed asiatica/inaspettata espansione in u… - carloangeli : RT @Regina60880884: @MarcoNarcisi1 Quando all inizio a Wuhan si è sentito parlare di lockdoow per contenere i contagi....nessuno scienziato… - Regina60880884 : @MarcoNarcisi1 Quando all inizio a Wuhan si è sentito parlare di lockdoow per contenere i contagi....nessuno scienz… - SmorfiaDigitale : Covid, Uk: i contagi scendono sotto i 20mila. In Austria riaprono scuole e negoz... -