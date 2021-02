Cinecittà Est, spari in strada: 40enne gambizzato (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – spari in zona Cinecitta’ Est a Roma. Un pregiudicato di 40 anni e’ stato gambizzato questa mattina alle 7.45 in via Bruno Rizzieri. L’uomo stava passeggiando in strada quando due persone a bordo di uno scooter lo hanno affiancato esplodendo 4 colpi di pistola: 2 proiettili hanno colpito il 40enne alla gamba sinistra e 2 sono andati a vuoto. L’uomo, gia’ noto per spaccio e rapina, e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. I due sicari hanno abbandonato lo scooter poco lontano e sono fuggiti a piedi. Il mezzo e’ risultato rubato. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina che indagano sull’accaduto. Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma –in zona Cinecitta’ Est a Roma. Un pregiudicato di 40 anni e’ statoquesta mattina alle 7.45 in via Bruno Rizzieri. L’uomo stava passeggiando inquando due persone a bordo di uno scooter lo hanno affiancato esplodendo 4 colpi di pistola: 2 proiettili hanno colpito ilalla gamba sinistra e 2 sono andati a vuoto. L’uomo, gia’ noto per spaccio e rapina, e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. I due sicari hanno abbandonato lo scooter poco lontano e sono fuggiti a piedi. Il mezzo e’ risultato rubato. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina che indagano sull’accaduto.

battaglia_persa : RT @romatoday: Spari in strada a Roma mentre i bambini vanno a scuola, gambizzato un 40enne - romatoday : Spari in strada a Roma mentre i bambini vanno a scuola, gambizzato un 40enne - CorriereCitta : Roma, gli spari svegliano i residenti di Cinecittà est: uomo raggiunto da 2 colpi d’arma da fuoco, è gravi condizio… - GiorgioAntonel1 : RT @Roma: ?? +BusXRoma, migliorati i collegamenti tra Tor Vergata, la metro C e il capolinea della metro A di Anagnina. I nuovi mezzi in ser… - Roma : ?? +BusXRoma, migliorati i collegamenti tra Tor Vergata, la metro C e il capolinea della metro A di Anagnina. I nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinecittà Est Roma, Cinecittà Est. 40enne gambizzato davanti a scuola elementare, è gravissimo

Un uomo di 40 anni, pregiudicato, è stato gambizzato questa mattina, 2 febbraio alle 7.45 in via Francesco Gentile , a Cinecittà est. Due persone a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, hanno atteso che il 40enne uscisse dal portone per poi sparargli e sono scappati. Quattro i colpi esplosi , due lo hanno ...

Roma, gli spari svegliano i residenti di Cinecittà est: uomo raggiunto da 2 colpi d'arma da fuoco, è gravi condizioni

Un evento che ha dell' assurdo quello che questa mattina ha svegliato i residenti di Cinecittà est. Un uomo è stato colpito alla gamba da due spari e trasportato all'ospedale . Gli spari Sembrerebbe quasi una 'spedizione punitiva' quella che ha svegliato questa mattina Cinecittà . ...

Un uomo di 40 anni, pregiudicato, è stato gambizzato questa mattina, 2 febbraio alle 7.45 in via Francesco Gentile , a. Due persone a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, hanno atteso che il 40enne uscisse dal portone per poi sparargli e sono scappati. Quattro i colpi esplosi , due lo hanno ...Un evento che ha dell' assurdo quello che questa mattina ha svegliato i residenti di. Un uomo è stato colpito alla gamba da due spari e trasportato all'ospedale . Gli spari Sembrerebbe quasi una 'spedizione punitiva' quella che ha svegliato questa mattina. ...