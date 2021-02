Calciomercato, il grande colpo del Lecce: dalla Turchia arriva Güven Yalçin (Di martedì 2 febbraio 2021) È ufficiale: Güven Yalçin passa dal Besiktas JK al Lecce a titolo temporaneo con diritto di riscatto. L’attaccante è già pronto per il primo allentamento. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesIl Lecce mette segno un grande colpo nelle ultime ore di Calciomercato: dal Besiktas JK approda l’attaccante turco Güven Yalçin. Appena emersa la possibilità di mandare a buon fine la trattativa, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino non si è lasciato scappare il calciatore, che andrà così a rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Eugenio Corini. A ufficializzare l’acquisto è stato il club giallorosso attraverso un comunicato ufficiale. “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021) È ufficiale:passa dal Besiktas JK ala titolo temporaneo con diritto di riscatto. L’attaccante è già pronto per il primo allentamento. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesIlmette segno unnelle ultime ore di: dal Besiktas JK approda l’attaccante turco. Appena emersa la possibilità di mandare a buon fine la trattativa, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino non si è lasciato scappare il calciatore, che andrà così a rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Eugenio Corini. A ufficializzare l’acquisto è stato il club giallorosso attraverso un comunicato ufficiale. “L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo ...

Commenta per primo Mario Balotelli si schiera al fianco di suo fratello Enock Barwuah . In una storia su Instagram (#fuoriAlda) , l'attaccante del Monza ha chiesto l'espulsione dalla casa del Grande Fratello VIP della giornalista Alda D'Eusanio, accusata di aver pronunciato un epiteto razzista in diretta tv. Invece così non è stato e lo stesso Balotelli ha poi scritto su Twitter : 'Il non ...

Inter - Juventus, probabili formazioni - Un ballottaggio per Conte, turnover Pirlo

Doppia sfida di grande fascino e che vale l'accesso alla finale del torneo. Conte e Pirlo di nuovo ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I top della Serie A: Cragno da grande squadra, Mayoral più di un vice Dzeko Calciomercato.com Manuel Fiscante neo acquisto del Fucsia Nizza di calcio a 5

Volto nuovo in casa Fucsia Nizza: la formazione di calcio a 5 allenata da Visconti, che naviga a centro classifica nel campionato di Serie B, ha fatto suo Manuel Fiscante, laterale mancino di grande ...

Chiusura mercato del Brescia: spaccatura tra Cellino e tifosi

Brescia, 2 febbraio 2021 - La chiusura del mercato ha amplificato la già profonda spaccatura tra il presidente Massimo Cellino e la tifoseria del Brescia. Il massimo dirigente biancazzurro è finito ne ...

Commenta per primo Mario Balotelli si schiera al fianco di suo fratello Enock Barwuah . In una storia su Instagram (#fuoriAlda) , l'attaccante del Monza ha chiesto l'espulsione dalla casa del Grande Fratello VIP della giornalista Alda D'Eusanio, accusata di aver pronunciato un epiteto razzista in diretta tv. Invece così non è stato e lo stesso Balotelli ha poi scritto su Twitter : 'Il non ...