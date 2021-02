Amadeus, stop ai Soliti Ignoti: quando ritorna il programma (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora una novità per il conduttore Amadeus e Rai Uno. Ecco tutto quello che sta accadendo. stop a I Soliti Ignoti Il programma I Soliti Ignoti , quiz cult di Rai Uno, condotto da Amadeus , questa sera e domani sera non andrà in onda. E ‘già accaduto la settimana scorsa: la rete ammiraglia della Rai trasmetterà infatti la Coppa Italia, le semifinali. I collegamenti con gli stadi di riferimento partiranno alle 20.35, dunque impossibile andare in onda per la trasmissione. E ‘già accaduto la settimana scorsa, dicevamo, ma a stopparsi questa volta sono le puntate speciali. Negli studi de I Soliti Ignoti si sono susseguiti diversi vip – del mondo dello spettacolo, dello sport e della ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora una novità per il conduttoree Rai Uno. Ecco tutto quello che sta accadendo.a IIl, quiz cult di Rai Uno, condotto da, questa sera e domani sera non andrà in onda. E ‘già accaduto la settimana scorsa: la rete ammiraglia della Rai trasmetterà infatti la Coppa Italia, le semifinali. I collegamenti con gli stadi di riferimento partiranno alle 20.35, dunque impossibile andare in onda per la trasmissione. E ‘già accaduto la settimana scorsa, dicevamo, ma aparsi questa volta sono le puntate speciali. Negli studi de Isi sono susseguiti diversi vip – del mondo dello spettacolo, dello sport e della ...

