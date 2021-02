ADL-Gattuso | separazione a giugno? Gazzetta | “Rafa Benitez ha accettato di allenare il Napoli”

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - millansantamar : @JRoger239 @Chiariello_CS @Mascalzone27 il problema degli allenatori è ADL e la piazza, vogliono tutto e subito. Ab… - DavideCapasso6 : @MammaUltra Hai ragione, ADL è stato un coglione ad esonerare Ancelotti proprio nel momento in cui stavamo cosí vic… - anto94milano : Dopo aver analizzato la situazione Napoli posso dire che sto dalla parte di mister Gattuso.Criticarlo sportivamente… - AzzurrissimoTwi : ?? IL PUNTO. Corriere dello Sport: “Finito il ciclo di Gattuso, la prima scelta è Benitez, ma AdL segue anche Juric… -

Ultime Notizie dalla rete : ADL Gattuso

3 - Rumble in the jungle:VS' su Spreaker.O anche niente come quei silenzi di, mai portatori di buone notizie. Comunque vada i guai sono ... Oggisei grande, domani il tuo gioco fa schifo. Oggi sei l'allenatore del futuro, domani ...Con Benitez, infatti, i rapporti sono sempre stati ottimi e Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto il grande passo in avanti fatto dalla società.Il presidente non replica, c'è gelo per il rinnovo del contratto: i due si erano accordati il 31 ottobre con una stretta di mano, la firma non è mai arrivata. Ultimissime calcio Napoli - De Laurentiis ...