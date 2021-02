Zaki, oggi al Cairo udienza su custodia cautelare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si tiene oggi al Cairo una nuova udienza sul rinnovo o meno della custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto in Egitto da quasi un anno con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si tienealuna nuovasul rinnovo o meno dellain carcere di Patrick, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto in Egitto da quasi un anno con ...

Oggi udienza per Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato un anno fa

Si terrà oggi, lunedì 1° febbraio, la nuova udienza per decidere se rinnovare o meno la detenzione preventiva di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna fermato al Cairo il 7 (..

