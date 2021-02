‘Una delle cose più umilianti al GF Vip’, Tommaso Zorzi e la sua confessione nella notte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al GF Vip sono andate in scena le ‘Tappetiadi’, ovvero delle sfide goliardiche, che Tommaso Zorzi ha presto etichettato come uno dei momenti più umilianti della sua lunga avventura nel reality show di casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE: — Tommaso Zorzi al posto di Signorini: la foto pubblicata per annunciare il GF VIP usata da MEDIASET fa il giro del web Tommaso Zorzi ha vissuto qualche momento un po’ complicato al Grande Fratello Vip, dove gli sono successe alcune delle cose più umilianti di sempre: è stato addirittura avvolto in un tappeto. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTommaso sconfitto e ferito nelle tappetiadi Andiamo con ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al GF Vip sono andate in scena le ‘Tappetiadi’, ovverosfide goliardiche, cheha presto etichettato come uno dei momenti piùdella sua lunga avventura nel reality show di casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE: —al posto di Signorini: la foto pubblicata per annunciare il GF VIP usata da MEDIASET fa il giro del webha vissuto qualche momento un po’ complicato al Grande Fratello Vip, dove gli sono successe alcunepiùdi sempre: è stato addirittura avvolto in un tappeto. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italysconfitto e ferito nelle tappetiadi Andiamo con ...

corsi_gabriele : Mio padre è una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto. Con l’età e una serie di malattie ha perso luc… - brandobenifei : Perchè non dovremmo poter vedere cosa succede in suolo europeo? Perchè non ci lasciano fare 100 metri? Cosa non dob… - ZZiliani : È ufficiale: #Paratici è “IL RE DELLE PLUSVALENZE”. La settimana dello scandalo delle valutazioni abnormi date a… - BesideYouAsh_ : Una delle mie canzoni preferite di #Amici20 - andrea_failli : Andate a fare delle belle passeggiate al mare,in campagna,in montagna,coglioni! -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Una delle SNAI – Serie A: Atalanta-Lazio ancora da «1» Milan, Inter e Juventus avanti tutta Fortune Italia