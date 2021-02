Ultime Notizie Roma del 01-02-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)dailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio consultazioni fico convoca la maggioranza oggi il tavolo di confronto sul programma non partecipano i leader ma due esponenti politici per gruppo parlamentare entro domani il presidente della Camera tornerà il penale per riferire l’esito del suo mandato il Presidente della Repubblica Renzi dice a fine settimana spero in un nuovo governo all’altezza delle sfide Istat Nel 2020 persi 444000 posti il tasso di disoccupazione a dicembre sale al 9% La diminuzione dell’occupazione coinvolgere donne laboratori sia dipendenti sia autonomi che caratterizza tutte le classi d’età con l’unica eccezione degli ultracinquantenni che mostrano una crescita sostanzialmente stabile la componente maschile l’esercito birmano al computer nuovo colpo di stato i militari hanno annunciato ...