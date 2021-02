UFFICIALE – Kovalenko è un nuovo giocatore dell’Atalanta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Viktorè un: depositato il contratto delucraino Viktorè un. Il contratto dell’ucraino è stato depositato in Lega e quindi si può considerare a tutti gli effetti undella Dea. Il club di Bergamo ha pagato un indennizzo di circa un milione di euro allo Shakhtar Donetsk per avere il calciatore prima della scadenza del contratto e aumentare così il tasso qualitativo della squadra. Leggi su Calcionews24.com

L'Atalanta ha depositato ufficialmente in Lega il contratto del centrocampista ucraino Viktor Kovalenko, acquistato a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk. Classe 1996, nazionale ucraino dal 2016, Kovalenko arriva a titolo definitivo.