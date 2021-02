Ucciso Galal | generale somalo a cui anche l’Italia deve molto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) È morto ieri a Mogadiscio, sotto i colpi dei terroristi dell’al Shabaab, ilMohamed Nur. Un nome sconosciuto alla maggior parte degli italiani ma al quale. Fu ildi Divisione Mohammed Nur, il 29 gennaio del 1991, in qualità di comandante delle forze militari del CongressoUnito, a dare la notizia della caduta di Siad Barre e della conquista di Villa Somalia, alla fine di un mese di violentissimi combattimenti che avevano segnato la fine dei 21 anni di regime del dittatore. Il gen., veterano della guerra in Ogaden ed ex comandante dell’intelligence militare, non aveva esitato a schierarsi dalla parte delle formazioni ribelli, dove aveva messo la sua ...