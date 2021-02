Traffico Roma del 01-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Buongiorno e ben ritrovati rallentamenti per incidente sul Lungotevere Salvo D’Acquisto all’altezza del viadotto di Corso di Francia coda per incidente anche in via Appia Nuova all’altezza della Appia Pignatelli rallentamenti sono segnalati in via Tuscolana all’incrocio con via di Porta Furba anche qui a causa di un incidente e ci sono delle code sempre per incidente su via Tor de Schiavi all’altezza di via dei Platani code per lavori sul viadotto della Magliana in direzione dell’Euro ora partire da Parco dei Medici resta chiuso il tratto tra via del pattinaggio e via della Magliana verso ...