Torino - Mandragora, è arrivata la firma: prestito con obbligo di riscatto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Torino - Il Torino è la nuova squadra di Rolando Mandragora : il regista classe '97, precedentemente in prestito dalla Juventus all' Udinese , dopo aver ultimato le visite mediche di rito ha firmato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021)- Ilè la nuova squadra di Rolando: il regista classe '97, precedentemente indalla Juventus all' Udinese , dopo aver ultimato le visite mediche di rito hato ...

romeoagresti : #Mandragora è arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche con i granata // Mandragora has arrived in Turin… - romeoagresti : #Mandragora ha firmato il contratto che lo legherà in prestito per 18 mesi al Torino con obbligo di riscatto // Man… - TuttoMercatoWeb : Mandragora, Rugani, Kastanos. Tuttosport: 'Rinforzi juventini e l'ira dei tifosi del Torino' - Fortuna94296772 : RT @LeonettiFrank: Rolando Mandragora è un giocatore del Torino, prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto in favore della Juve - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | #Torino, c'è la firma di #Mandragora -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Mandragora Torino - Mandragora, è arrivata la firma: prestito con obbligo di riscatto

TORINO - Il Torino è la nuova squadra di Rolando Mandragora : il regista classe '97, precedentemente in prestito dalla Juventus all' Udinese , dopo aver ultimato le visite mediche di rito ha firmato il contratto ...

Calciomercato Torino, c'è la firma di Mandragora: "Sono contentissimo"

Rolando Mandragora è un nuovo giocatore del Torino . Il centrocampista classe 1997, nella prima parte di stagione all'Udinese (con 10 presenze), ha firmato nel primo pomeriggio di martedì il suo nuovo ...

Torino-Mandragora, è arrivata la firma: prestito con obbligo di riscatto Corriere dello Sport LIVE CALCIOMERCATO – Ounas dice sì al Crotone, Senese va alla Cavese

16:37 ESCLUSIVA - Senese va alla Cavese: il difensore resta di proprietà del Napoli 16:21 Genoa, attaccante cercasi: spunta l'idea Cerri dal Cagliari ...

MANDRAGORA-TORINO, SI ATTENDE L’ANNUNCIO

Rolando Mandragora al Torino, manca solo l'ufficialità. Il centrocampista ha completato le visite mediche svolte in mattinata al Centro di medicina ...

- Ilè la nuova squadra di Rolando: il regista classe '97, precedentemente in prestito dalla Juventus all' Udinese , dopo aver ultimato le visite mediche di rito ha firmato il contratto ...Rolandoè un nuovo giocatore del. Il centrocampista classe 1997, nella prima parte di stagione all'Udinese (con 10 presenze), ha firmato nel primo pomeriggio di martedì il suo nuovo ...16:37 ESCLUSIVA - Senese va alla Cavese: il difensore resta di proprietà del Napoli 16:21 Genoa, attaccante cercasi: spunta l'idea Cerri dal Cagliari ...Rolando Mandragora al Torino, manca solo l'ufficialità. Il centrocampista ha completato le visite mediche svolte in mattinata al Centro di medicina ...