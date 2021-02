The Walking Dead 10: le sei puntate extra saranno qualcosa di totalmente inaspettato (Di lunedì 1 febbraio 2021) In molti stanno aspettando l'arrivo delle puntate extra, che andranno a completare la decima stagione di The Walking Dead. Come avevamo già anticipato, questi episodi concretizzeranno meglio quelle linee di trama ancora irrisolte, con un background mirato su alcuni personaggi protagonisti. Oggi, vi segnaliamo un tweet speciale condiviso dall'account ufficiale di AMC, in cui si rivelano altri dettagli inediti sulle prossime puntate bonus. The Walking Dead 10: cosa dobbiamo aspettarci dai sei episodi extra? In calce alla notizia potete vedere il tweet che è stato pubblicato ieri. Nel post si vede chiaramente una foto di Daryl nell'intento di entrare dentro una vecchia casa: «Gli episodi bonus di The Walking Dead ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) In molti stanno aspettando l'arrivo delle, che andranno a completare la decima stagione di The. Come avevamo già anticipato, questi episodi concretizzeranno meglio quelle linee di trama ancora irrisolte, con un background mirato su alcuni personaggi protagonisti. Oggi, vi segnaliamo un tweet speciale condiviso dall'account ufficiale di AMC, in cui si rivelano altri dettagli inediti sulle prossimebonus. The10: cosa dobbiamo aspettarci dai sei episodi? In calce alla notizia potete vedere il tweet che è stato pubblicato ieri. Nel post si vede chiaramente una foto di Daryl nell'intento di entrare dentro una vecchia casa: «Gli episodi bonus di The...

LokiandBucky_ : RT @shaedowhunter: Vivo in attesa del 28 febbraio per il ritorno di The Walking Dead, ho bisogno di rivedere Daryl, Negan e Judith. - LokiandBucky_ : RT @shaedowhunter: Il 'back to work' di Norman vuol dire che iniziano a girare la s11 di the walking dead? ?? - Ecodelcinema : - GianlucaOdinson : The Walking Dead 10: Le puntate bonus sembrano una serie completamente diversa - debnamjaureguii : @quellosottone FEAR THE WALKING DEAD LEI È ORATICAMENRE LA PROTAGONISTA -