Roma – 15enne si lancia dal balcone di casa | ricoverata in prognosi riservata

paolorm2012 : Roma, 15enne precipita dal terzo piano cadendo dal balcone di casa: è gravissima - Notiziedi_it : Roma, 15enne precipita dal terzo piano cadendo dal balcone di casa: è gravissima - CiaoKarol : ++ ROMA SOTTO CHOC: 15ENNE IN FIN DI VITA ++ PREGHIAMO TUTTI PER LEI UN AVE MARIA ?????? - OperaFisista : Roma, 15enne precipita dal balcone di casa: è gravissima - rep_roma : Roma, 15enne precipita dal terzo piano cadendo dal balcone di casa: è gravissima [Luca Monaco] [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 15enne

Combatte per la vita in un letto di Terapia intensiva al policlinico di Tor Vergata: è grave e non è fuori pericolo lache domenica sera, alle 21,30, avrebbe tentato il suicidio lanciandosi dal balcone di casa, al terzo piano, nella zona di Torre Nova. I genitori erano in un'altra stanza quando la ragazza si ...Sul caso indaga ora la polizia che ha sentito alcuni familiari dellaper ricostruire la serata e capire le ragioni del gesto. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno udito ...La ragazza domenica sera avrebbe tentato il suicidio lanciandosi da 15 metri nella zona di Torre Nova. I genitori erano in un'altra stanza. È stata ...Combatte per la vita in un letto di Terapia intensiva al policlinico di Tor Vergata: è grave e non è fuori pericolo la 15enne che domenica sera, alle 21,30, avrebbe tentato il suicidio lanciandosi dal ...