Rivincita Lazio contro l’Atalanta, quarto successo consecutivo nel segno di Milinkovic-Savic (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel big match del Gewiss Stadium, il protagonista assoluto è stato solo uno: il sergente, Sergej Milinkovic-Savic.Non ha segnato (solo un grande intervento di Gollini che devia un suo colpo di testa sul palo gli ha negato il gol), non ha servito assist, ma la sua prestazione è stata mostruosa.Il centrocampista serbo è stato il giocatore della Lazio che ha giocato più palloni (79), ingaggiato più duelli (21) e contrasti (5). Grazie al suo numero 21, la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato cosí il successo contro l’Atalanta in Serie A che mancava da gennaio 2017 e ha registrato la sua quinta vittoria di fila in campionato. Milinkovic-Savic ha contribuito a questa vittoria stabilendo il proprio picco stagionale di Efficienza Tecnica (98%) e prendendo in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel big match del Gewiss Stadium, il protagonista assoluto è stato solo uno: il sergente, Sergej.Non ha segnato (solo un grande intervento di Gollini che devia un suo colpo di testa sul palo gli ha negato il gol), non ha servito assist, ma la sua prestazione è stata mostruosa.Il centrocampista serbo è stato il giocatore dellache ha giocato più palloni (79), ingaggiato più duelli (21) e contrasti (5). Grazie al suo numero 21, la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato cosí ilin Serie A che mancava da gennaio 2017 e ha registrato la sua quinta vittoria di fila in campionato.ha contribuito a questa vittoria stabilendo il proprio picco stagionale di Efficienza Tecnica (98%) e prendendo in ...

