Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta da due mesi davanti casa: “Impossibile spostarlo”. Il video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da due mesi Billy, un meticcio di un paio d’anni, non vede più il suo padrone, Ricoverato da novembre a causa del Covid. E da due mesi Billy ogni mattina si piazza davanti alla porta della sua casa di Dorno, nel Pavese, aspettando che torni. Impossibile spostarlo, se non alla sera quando a fatica i nipoti di Marco Maiolani, 55 anni volontario della Protezione civile, riescono a convincerlo a entrare il casa. A riportare la storia è stata la Provincia Pavese. Al mattino torna trascinando coperta e cuscino e si rimette in attesa. “Mi manca molto. È una compagnia impagabile e insostituibile” spiega il suo padrone che, dopo aver trascorso un lungo periodo al San Matteo, anche in terapia intensiva, ora è stato trasferito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da dueBilly, un meticcio di un paio d’anni, non vede più il suo padrone,da novembre a causa del. E da dueBilly ogni mattina si piazzaalla porta della suadi Dorno, nel Pavese,ndo che torni., se non alla sera quando a fatica i nipoti di Marco Maiolani, 55 anni volontario della Protezione civile, riescono a convincerlo a entrare il. A riportare la storia è stata la Provincia Pavese. Al mattino torna trascinando coperta e cuscino e si rimette in attesa. “Mi manca molto. È una compagnia impagabile e insostituibile” spiega il suo padrone che, dopo aver trascorso un lungo periodo al San Matteo, anche in terapia intensiva, ora è stato trasferito ...

MediasetTgcom24 : Pavia, ricoverato per Covid da due mesi: il suo cane lo aspetta davanti casa #CORONAVIRUS - Agenzia_Ansa : Il #cane #Billy aspetta da due mesi il suo padrone ricoverato da novembre per il #coronavirus. Ogni mattina, il fe… - ladyonorato : In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie c… - Noovyis : (Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta da due mesi davanti casa: “Impossibile spostarlo”. Il video) Playhit… - stefanobale : RT @lazampa: Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta davanti casa da due mesi @fulviocerutti -