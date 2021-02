R-Type Final 2 ha una data di uscita

(Di lunedì 1 febbraio 2021) NIS America é felice di annunciare che R-2 arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series XS il 30 aprile 2021 in Europa. A proposito del gioco: Il leggendario successo sparatutto è tornato con un'esperienza R-senza precedenti! R-2, ultimo capitolo della serie rinomata per la sua grafica colorata e l'azione frenetica degli sparatutto, intensifica queste caratteristiche sulle piattaforme attuali con grafica 3D e caratteristiche di gioco modernizzate. Leggi altro...

Granzella e NIS America hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente a R -2 , titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 29 Aprile 2021 su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 4 in Giappone. Il corto, visibile in calce alla ...R -2 verrà lanciato per Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch il 29 aprile in Giappone, rivela l'ultimo numero di Weekly Famitsu. Le versioni PlayStation 4 e Switch saranno disponibili ...Il leggendario successo sparatutto è tornato con un'esperienza R-Type senza precedenti! R-Type Final 2, ultimo capitolo della serie rinomata per la sua grafica colorata e l'azione frenetica degli spar ...NIS America annuncia che R-Type Final 2 arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 30 aprile ...