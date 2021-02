Passeggia per la strada Ammazzata a coltellate Adesso è caccia al killer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mariangela Garofano Sonia Di Maggio, 29 anni, è stata accoltellata a morte questo pomeriggio a Minervino, in provincia di Lecce. Gli inquirenti sono sulle tracce dell'ex fidanzato Si chiama Sonia Di Maggio, la donna di 29 anni morta oggi pomeriggio nella frazione di Specchia Gallone a Minervino, in provincia di Lecce. La ragazza, originaria di Rimini, si trovava con il fidanzato quando è stata aggredita brutalmente alle spalle. La vittima è stata trovata con diverse ferite riversa per strada in via Pascoli, nel piccolo paesino del Salento. Una volta chiamato il 118, gli sforzi dei soccorritori sono stati però vani. Le gravi ferite sul corpo di Sonia Di Maggio erano tali, che la ragazza è morta dissanguata. Stando alla ricostruzione delle Forze dell’Ordine, Sonia avrebbe avuto un’accesa lite con l’ex fidanzato, un napoletano giunto in Puglia poche ore ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mariangela Garofano Sonia Di Maggio, 29 anni, è stata accoltellata a morte questo pomeriggio a Minervino, in provincia di Lecce. Gli inquirenti sono sulle tracce dell'ex fidanzato Si chiama Sonia Di Maggio, la donna di 29 anni morta oggi pomeriggio nella frazione di Specchia Gallone a Minervino, in provincia di Lecce. La ragazza, originaria di Rimini, si trovava con il fidanzato quando è stata aggredita brutalmente alle spalle. La vittima è stata trovata con diverse ferite riversa perin via Pascoli, nel piccolo paesino del Salento. Una volta chiamato il 118, gli sforzi dei soccorritori sono stati però vani. Le gravi ferite sul corpo di Sonia Di Maggio erano tali, che la ragazza è morta dissanguata. Stando alla ricostruzione delle Forze dell’Ordine, Sonia avrebbe avuto un’accesa lite con l’ex fidanzato, un napoletano giunto in Puglia poche ore ...

