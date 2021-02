"Non rompete le scatole a chi dopo mesi chiuso in casa fa due passi" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Valentina Dardari Il leader della Lega non è rimasto sorpreso dalla folla che ha invaso le piazze nel fine settimana: “La gente non ne può più” Matteo Salvini non sembra essere rimasto per nulla sorpreso dal fatto che molte persone si siano riversate nelle vie e piazze di molte città durante il fine settimana appena trascorso. Salvini: "La gente non ne può più" Intervenuto a TeleLombardia, il leader della Lega ha così commentato: “Se ti dicono che i dati scientifici ti permettono di uscire perché il contagio è tornato a livelli di mesi fa, la gente esce. La gente non ne può più, inizia a prendere gli psicofarmaci, inizia ad arrabbiarsi. Non se la prendano con i cittadini se fanno due passi". Sono state infatti molte le polemiche arrivate in seguito a immagini e video di persone che hanno letteralmente preso d’assalto le vie dello ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Valentina Dardari Il leader della Lega non è rimasto sorpreso dalla folla che ha invaso le piazze nel fine settimana: “La gente non ne può più” Matteo Salvini non sembra essere rimasto per nulla sorpreso dal fatto che molte persone si siano riversate nelle vie e piazze di molte città durante il fine settimana appena trascorso. Salvini: "La gente non ne può più" Intervenuto a TeleLombardia, il leader della Lega ha così commentato: “Se ti dicono che i dati scientifici ti permettono di uscire perché il contagio è tornato a livelli difa, la gente esce. La gente non ne può più, inizia a prendere gli psicofarmaci, inizia ad arrabbiarsi. Non se la prendano con i cittadini se fanno due". Sono state infatti molte le polemiche arrivate in seguito a immagini e video di persone che hanno letteralmente preso d’assalto le vie dello ...

