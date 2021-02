Meteo del Vortice Polare equivale anche a non Gelo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Meteo influenzato dal Vortice Polare. Ne abbiamo seguito l’evoluzione e lo stiamo facendo tutt’ora. Ovviamente stiamo parlando del Vortice Polare, l’attore protagonista dell’Inverno nell’emisfero nord. Quando è forte difficilmente si hanno irruzione fredde a sud, viceversa quando è debole le probabilità di azioni invernali consistenti crescono notevolmente. Questa ovviamente è la regola generale, ma poi subentrano tutta una serie di sfaccettature che possono cambiare facilmente le carte in tavola, talvolta possono letteralmente stravolgerle. Dobbiamo sempre ricordarci che c’è la troposfera, che a volte può non essere ricettiva oppure andare a condizionare lei stessa la stratosfera. I riscaldamenti stratosferici, ad esempio, solitamente partono dal basso. O ancora, può succedere che il ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021)influenzato dal. Ne abbiamo seguito l’evoluzione e lo stiamo facendo tutt’ora. Ovviamente stiamo parlando del, l’attore protagonista dell’Inverno nell’emisfero nord. Quando è forte difficilmente si hanno irruzione fredde a sud, viceversa quando è debole le probabilità di azioni invernali consistenti crescono notevolmente. Questa ovviamente è la regola generale, ma poi subentrano tutta una serie di sfaccettature che possono cambiare facilmente le carte in tavola, talvolta possono letteralmente stravolgerle. Dobbiamo sempre ricordarci che c’è la troposfera, che a volte può non essere ricettiva oppure andare a condizionare lei stessa la stratosfera. I riscaldamenti stratosferici, ad esempio, solitamente partono dal basso. O ancora, può succedere che il ...

