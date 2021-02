Immortals Fenyx Rising | Una Nuova Divinità - recensione

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 3 dicembre dell'anno appena concluso abbiamo intrapreso un'emozionante e piacevole avventura sull'Isola d'Oro, nei panni della portatrice (o del portatore) di scudi e cantastorie, che si trovava suo malgrado ad essere l'unica speranza per riportare la pace nella terra delleelleniche. L'ultima fatica di Ubisoft ha conquistato pubblico e critica, attestandosi nel lato tecnico e narrativo come il miglior prodotto della software house prima della conclusione dell'anno. La trama leggera e incalzante, accompagnata da un gameplay ricco e sfaccettato, ha resouna delle sorprese del 2019 e ci ha lasciato una forte curiosità sul futuro di questo titolo e delle possibili aggiunte destinate ad ampliare il mondo di gioco tramite il Season Pass annunciato già in fase di ...

... si può tranquillamente dire che dei tre elementi che formavano il gameplay diRising - combattimento, puzzle, esplorazione - sia rimasto integro nella sua forma solo quello puzzle ...Una Nuova Divinità è il primo dei tre DLC previsti perRising , ultima fatica di Ubisoft Quebec che ci sorprese, positivamente, lo scorso Dicembre. Come per tutte le operazioni di questo genere, però, non sempre la qualità del titolo ...Amazon apre il negozio di San Valentino con tante idee regalo e prodotti in offerta per la categoria videogiochi e console.Come scritto poco sopra, e rimanendo molto vago per non rivelare elementi della trama principale a chi non ha ancora avuto moto di giocarci, Una Nuova Divinità sfrutta i meriti acquisiti da Fenyx dura ...