**Governo: trattativa a rilento alla Camera, dopo più di tre ore chiuso punto 1** (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Procede a rilento, alla Camera, il tavolo della maggioranza chiamato a lavorare sul programma, tentativo estremo per ricucire e uscire in fretta dalla crisi. dopo oltre 3 ore di riunione, i capigruppo delle forze di maggioranza hanno appena chiuso il punto uno, sulle politiche attive del lavoro. “Si è deciso che il documento della maggioranza del 2 dicembre scorso contiene considerazioni che sono valide ancora oggi”, spiega all’Adnkronos uno dei rappresentati politici presenti alla riunione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Procede a, il tavolo della maggioranza chiamato a lavorare sul programma, tentativo estremo per ricucire e uscire in fretta dcrisi.oltre 3 ore di riunione, i capigruppo delle forze di maggioranza hanno appenailuno, sulle politiche attive del lavoro. “Si è deciso che il documento della maggioranza del 2 dicembre scorso contiene considerazioni che sono valide ancora oggi”, spiega all’Adnkronos uno dei rappresentati politici presentiriunione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

