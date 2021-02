Governo | il dem Zanda non s’impicca a Conte | «Se fallisce | ben venga una personalità di alto profilo»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) «Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un-ter e non fanno ipotesi di un eventuale fallimento». Il rischio di un flop tuttavia c’è. In tal caso, “no” ad elezioni anticipate e “sì”, invece, a una «soluzione politica fortemente europeista con unformato e presieduto da unadi». A guardare oltreè Luigi, vecchio fusto della Prima Repubblica, oggi nel Pd. «La questione più rilevante – spiega in un’intervista a Repubblica – è comprendere la posizione di Matteo Renzi e di Italia Viva. La crisi ha azzerato le polemiche politiche precedenti. Quindi è giusto far cadere qualsiasi preclusione nei confronti di Iv, ma Renzi deve dimostrare di volere costruire e non distruggere».: «Renzi non ha ancora ...

Luigi Zanda parla della crisi di. L'ex tesoriere ed ex capogrupposottolinea, in un'intervista a Repubblica che: "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un Conte - ter e non fanno ipotesi di un eventuale fallimento. Mi ...Saranno i capigruppo di Camera, Graziano Delrio, e Senato, Andrea Marcucci, i rappresentanti Pd al tavolo di lavoro, secondo quanto si apprende da fonti. Altri componenti potrebbero aggiungersi ...Luigi Zanda parla della crisi di Governo. L'ex tesoriere ed ex capogruppo dem sottolinea, in un'intervista a Repubblica che: "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un Conte-ter e non fanno ipotesi ...In un'intervista a Repubblica l'ex-capogruppo del Pd Zanda fa capire che tra i dem la fase di "Conte o morte" appartiene ormai al passato ...