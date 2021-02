God of War a 60 FPS e in 4K su PS5 grazie alla nuova patch in arrivo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Santa Monica Studio ha deciso di premiare i possessori di PlayStation 5 con unaper God of War in grado di esprimere tutto il potenziale del titolo su next-gen. Una delle migliori esclusive PlayStation, e uno dei migliori titoli da recuperare su PS5 della generazione appena passata, godrà infatti di un lifting sicuramente molto gradito da tutti i suoi possessori. L'inatteso regalo è stato annunciato direttamente da SMS tramite il suo blog e su Twitter. L'aggiornamento va a sostituire la doppia modalità grafica a scelta che permetteva di favorire la fluidità di gioco o gli effetti grafici, per garantire "il meglio di entrambe" e quindi performance e risoluzione tutto in uno. Leggi altro...

Con un post sul proprio sito ufficiale , Sony Santa Monica ha annunciato l'arrivo di una nuova patch gratuita perof: il capitolo del 2018 si aggiornerà nelle prossime ore per offrire il pieno supporto all'hardware di PlayStation 5. Uno dei titoli più importanti della raccolta PlayStation Plus Collection,...... prosegue Gaynor, spiegando come dopo anni di videogiochi comeof, The Last of Us e The Walking Dead di Telltale Games in cui sono state esplorate le dinamiche tra padre e figlio, lo studio ...Santa Monica Studio ha deciso di premiare i possessori di PlayStation 5 con una patch per God of War in grado di esprimere tutto il potenziale del titolo su next-gen.Una delle migliori esclusive per PlayStation 4 sta finalmente ottenendo un aggiornamento di nuova generazione. Sony rilascerà gratuitamente PS5 Correzione ...