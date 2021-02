GF Vip 5, incidente per Tommaso Zorzi: l’influencer batte la testa e gli autori intervengono (Di lunedì 1 febbraio 2021) Momenti di alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 5 perché Tommaso Zorzi è stato vittima di un incidente che poteva costargli caro. Mentre giocava con due concorrenti, l’influencer ha battuto la testa contro una parete e ha allarmato i suoi compagni di avventura. In poco tempo, il ragazzo è stato soccorso e fortunatamente per lui non è successo nulla di grave. Gli autori del GF VIP 5 non hanno apprezzato per il comportamento del famoso influencer e si sono arrabbiati molto: ecco perché e cosa è successo nel dettaglio. Grande Fratello Vip 5: incidente per Tommaso Zorzi In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, protagonista delle ultime ore è stato Tommaso Zorzi, uno dei candidati ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Momenti di alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 5 perchéè stato vittima di unche poteva costargli caro. Mentre giocava con due concorrenti,ha battuto lacontro una parete e ha allarmato i suoi compagni di avventura. In poco tempo, il ragazzo è stato soccorso e fortunatamente per lui non è successo nulla di grave. Glidel GF VIP 5 non hanno apprezzato per il comportamento del famoso influencer e si sono arrabbiati molto: ecco perché e cosa è successo nel dettaglio. Grande Fratello Vip 5:perIn attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, protagonista delle ultime ore è stato, uno dei candidati ...

